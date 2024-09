Doppel-Olympiasieger kündigt seinen Abschied an

Der zweifache Marathon-Olympiasieger Eliud Kipchoge wird bei den Spielen 2028 nicht mehr starten. „Ich werde in Los Angeles sein, allerdings in einer anderen Funktion und nicht als Läufer. Ich werde dort helfen, die Menschen in der Stadt zum Laufen zu animieren“, sagte der Kenianer in einem Interview der „Sport Bild“. Bei den kommenden Spielen wird der einstige Weltrekordler 43 Jahre alt sein.