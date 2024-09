Wie sich Partei-Skandale auf die Wahl auswirken

Diverse Fehltritte einiger Politiker platzen in Oberösterreich in den Nationalratswahlkampf: So dominierte die Affäre um den Linzer Stadtchef Klaus Luger (SPÖ), der zugeben musste, gelogen zu haben, lange die politische Diskussion – aber schadet sein Verhalten der Babler-Partei? Lesen Sie hier die teils überraschenden Antworten darauf.