Der Große Preis von Singapur – ab 14 Uhr LIVE

Lando Norris startet aus der Poleposition in den Großen Preis von Singapur. Der McLaren-Pilot sicherte sich am Samstag im Qualifying auf dem Marina Bay Street Circuit den ersten Startplatz. In 1:29,525 Minuten verwies der Engländer Weltmeister Max Verstappen im Red Bull auf Platz zwei (0,203 Sek.), womit es im Rennen zum direkten Duell zwischen den beiden Ersten der WM-Wertung kommt. Überschattet wurde das Qualifying vom Unfall des Vorjahressiegers Carlos Sainz.