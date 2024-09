Streit eskaliert! Verstappen droht mit Rücktritt

Verstappen will „einfach eine gute Zeit haben“

Eine Strafe, die den Red-Bull-Star zur Weißglut bringt. „Ich bin jetzt in einer Phase meiner Karriere, in der ich mich nicht ständig mit solchen Dingen beschäftigen möchte“, schimpft Verstappen, der bereits drei WM-Titel in der Tasche hat. „Natürlich ist es toll, Erfolg zu haben und Rennen zu gewinnen. Aber wenn man all das erreicht hat, Meisterschaften und Rennen gewonnen hat, dann will man auch einfach eine gute Zeit haben.“