Weit weg von Comic: Pinguin mischt die Mafia auf

Entstellter Bösewicht mit heiserer Stimme

“The Penguin“ ist dann am stärksten, wenn die Machtverhältnisse kippen und fragile Loyalitäten brechen. So wie zwischen Cobb und Mafia-Spross Sofia Falcone (etwas zu aufgesetzt von „How I Met Your Mother“-Star Cristin Milioti). Wenn man sich nicht sicher ist, ob man den Pinguin eigentlich scheitern oder siegen sehen will. Colin Farrell tanzt virtuos auf diesem Drahtseil und genießt es offensichtlich, diesen entstellten Bösewicht mit heiserer Stimme zu spielen. Seine Fans könnten etwas irritiert davon sein, dass man den Hollywood-Star so gar nicht erkennt.