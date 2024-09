Das kann nicht der Anspruch sein, Herr Lijnders

Salzburg kam am Sonntag in der Bundesliga nur zu einem mageren 0:0 bei der WSG Tirol. Wie schon in den vergangenen Wochen präsentierten sich die Bullen dabei nicht wirklich gut, Trainer Pep Lijnders war aber gar nicht so unzufrieden. Eine Kolumne von „Krone“-Sportredakteur Philip Kirchtag.