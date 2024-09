Ein Krater im Traunsee spuckt viele Wörter aus

Schatz des Toplitzsees

Erfolg hat Schlegel mit weiteren vier Kulturhauptstadt-Projekten, die noch bis 31. Dezember laufen. So entdeckt man – ebenfalls per QR-Code und Handy – schwebende digitale Augen an den Ufern des Traunsees, über der Bräuwiese und in der Spitzvilla. Im Sudhaus in Bad Ischl gibt es „Geschichten übers Salz“ und am Toplitzsee spürt man dem rätselhaften Schatz der Nazis nach – der Code befindet sich am Seeufer.