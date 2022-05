SPÖ-Bürgermeister fuhr im Rausch in Straßengraben

Es war eine (be)rauschende Siegesfeier in der Skihütte des Schorschi-Lifts in der Gemeinde St. Georgen am Walde. Die Erfolge der örtlichen Skifahrer beim Strudengau Cup wurden bis in die Nacht hinein begossen. Auch SPÖ-Bürgermeister Heinrich Haider feierte am 12. Februar mit. Gegen 23 Uhr beschloss er, heimzufahren – im eigenen Auto. Freunde boten dem 52-Jährigen an, ihn nach Hause zu bringen, er lehnte dankend ab. „Ein Riesenfehler“, beteuert Haider nun im „Krone“-Gespräch.