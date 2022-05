Nach Alko-Unfall bekam Bürgermeister alle Stimmen

Postwurf für alle Katsdorfer

„Es war ein Fehler, für den ich gebüßt habe. Ich bin froh, dass außer mir niemand gefährdet worden ist“, so der Politiker. Morgen, Mittwoch, muss er neuerlich ins Krankenhaus, wo seine OP-Fäden entfernt werden. Greil befindet sich zwar noch im Krankenstand, bereitet aber schon einen Postwurf für die Katsdorfer Bürger vor, in dem er über den Vorfall berichtet. Aber auch kommunalpolitische Themen wie die Aufstockung der Kindergartengruppen und eine Verkehrsberuhigung beschäftigen ihn aktiv. Die Solidarität der Katsdorfer scheint groß: „Es gab bisher keine Vorwürfe an mich. Auch Vertreter anderer Parteien stärken mir den Rücken.“