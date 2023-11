Warum Warten auf niedrigere Preise nichts bringt

Bauen wie früher: kleiner und in Etappen

Wer bauen will, muss es kleiner geben: „Man baut wieder wie vor zehn, 20 Jahren, kleiner und in Etappen“, so der Wimberger-Manager. Für die Branche hat das Folgen: Der Umsatz wird bei vielen Firmen nächstes Jahr im Vergleich zu 2022 um 50% sinken.