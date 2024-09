Verstappens Hoffnung: Was nun besser werden muss

Red Bull nicht mehr die Nummer eins

Zum ersten Mal seit 55 Rennen steht Red Bull vor einem Grand-Prix-Wochenende nicht auf Platz eins der Konstrukteurswertung. McLaren überholte den österreichisch-britischen Rennstall am vorigen Sonntag in Baku dank des Sieges von Oscar Piastri und eines vierten Rangs von Lando Norris. Seit dem Großen Preis von China in Shanghai, der im April ausgetragen wurde, fuhr in jedem Rennen ein McLaren-Pilot unter die Top drei – kein anderes Team kann da mithalten.