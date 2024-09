Alinghi im Rennen um America‘s Cup ausgeschieden

Sir Ben Ainslie leistete sich keine Fehler

In der entscheidenden siebenten Regatta erwischten die Briten trotz einer Strafe den besseren Start und waren stets knapp vor den Schweizern. Der Starskipper und vierfache Olympiasieger Sir Ben Ainslie leistete sich in der Folge keine Fehler. Alinghi hingegen fiel bei der letzten Wende von den Foils und war danach auf verlorenem Posten. Der Rückstand betrug am Ende 1:10 Minuten.