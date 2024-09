Kriminelle Kommunikations-Plattform zerschlagen

51 Verdächtige verhaftet

Insgesamt 51 Verdächtige wurden nach Angaben von Europol nun festgenommen – 38 in Australien, elf in Irland sowie jeweils einer in Kanada und Italien, wobei Letzterer zur italienischen Mafia-Gruppe Sacra Corona Unita gehört. Drogen, Waffen und eine Million Euro in Bargeld wurden beschlagnahmt. Ermittler aus neun Ländern waren an der Operation beteiligt.