Fast gesamtes ÖSV-Gepäck nach Streik verschollen

Argentiniens Piloten gingen am 13. und 14. September in Streik – mit gravierenden Folgen für das ÖSV-Team. Erst saßen die Technik-Damen in Usuhaia bei Bier, Kaffee und Croissants fest, jetzt fehlt fast das gesamte Material der Ski-Herren, die ebenfalls am Sonntag nach Europa zurückgeflogen sind.