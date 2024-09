Für den Titel opfert Red Bull sogar Fan-Lackierung

Zuletzt hatte das Team nach zweieinhalb Jahren erstmals die Führung in der Konstrukteurs-WM an McLaren verloren. Vor dem 18. der 24 Saisonläufe am Sonntag (14 Uhr) in Singapur ist Verstappens Vorsprung auf McLaren-Pilot Lando Norris in der Fahrerwertung auf 59 Punkte geschrumpft. Der Niederländer wartet seit sieben Rennen auf einen Sieg, Red Bull steckt seit Wochen im Formtief.