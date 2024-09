Milliarden-Fonds für KI-Infrastruktur angekündigt

MGX, die in Abu Dhabi ansässige Investmentgesellschaft, werde als Partner fungieren, der KI-Chiphersteller Nvidia werde sein Fachwissen zur Verfügung stellen. Die Partnerschaft wird nach Angaben der Unternehmen vom Dienstag ein Gesamtinvestitionspotenzial von bis zu 100 Milliarden Dollar mobilisieren, einschließlich der Fremdfinanzierung. Die Investitionen würden vor allem in den USA getätigt, der Rest in den Partnerländern.