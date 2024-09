Dreifachmord: Antrag auf Einweisung in Anstalt

Nach dem entsetzlichen Mord an drei jungen Frauen in einem Erotikstudio in der Wiener Engerthstraße beantragt die Staatsanwaltschaft Wien die Unterbringung des afghanischen Asylwerbers in einem forensisch-therapeutischen Zentrum. Laut Gutachten war der 27-jährige Mann zum Tatzeitpunkt unzurechnungsfähig. Er wird daher bei seinem Prozess vor den Geschworenen nicht als Angeklagter, sondern als Betroffener Platz nehmen.