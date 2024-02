Dreifachmord in Asia Studio: Mann (27) in U-Haft

Verdächtiger zuerst ins Spital gebracht

Der Tatverdächtige war in einem Gebüsch vis-a-vis des Rotlicht-Lokals festgenommen worden, nachdem am Freitag ein Anrainer gegen 21 Uhr die Polizei verständigt hatte. Diesem war eine Blutspur aufgefallen, die vom Lokal auf die andere Straßenseite führte - der 27-Jährige dürfte sich bei der Tatausführung im Zuge der Kampfhandlungen selbst Verletzungen an den Händen zugefügt haben. Er wurde daher zunächst in einem Spital verarztet, ehe er in den Polizeiarrest gebracht und zum Tatgeschehen befragt wurde.