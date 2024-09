„Da hilft dann irgendwann kein Morphium mehr“

Zurück am Motorrad

Unglaublich, aber wahr: Walkner saß auch schon wieder am Motorrad. „Die Arbeitssimulation in der letzten Reha-Woche in Tobelbad ist mir am meisten in Erinnerung geblieben. Ich habe da mein KTM-Elektromotorrad mitgehabt und bin dann zum Portier gegangen und habe ihn gefragt, ob ich eine Arbeitssimulation machen darf, weil das auch das Ziel des Reha-Zentrums ist“, so der 38-Jährige. „Die haben dann gesagt: ‘Wie jetzt?‘ Dann habe ich gesagt, ihr habt da hinterm Haus einen Hektar Wald und die ganzen Wege wachsen alle eigentlich schon zu und die gehören wieder ein bisschen bewegt. Da habe ich dann eineinhalb Stunden in diesem Reha-Zentrum herumfahren dürfen. Die Patienten haben es auch sehr genossen, weil sie einmal etwas Anderes sehen. Es hat auch echt wieder relativ gut funktioniert.“