Matthias Walkner: „Ich kann so nicht aufhören“

„Das Gute ist, dass der Fuß noch dran ist, weil das war knapp“, verrät der Dakar-Sieger von 2018. Am 5. Dezember krachte der Kuchler mit seiner KTM im Training in den USA in einen Gegenhang – mit schrecklichen Folgen: Offene Brüche an Schien- und Wadenbein und am Fuß, vor allem der Trümmerbruch am linken Sprunggelenk war für die Ärzte eine Herausforderung.