Heavy-Metal-Fan Pearson schläft sogar am Boden

Die „Krone“ stellt mit der Serie „Willkommen in Kärnten“ wieder die neuen Legionäre der Kärntner Eishockeyklubs vor. VSV-Spielmacher Chase Pearson steht gerne um 4 Uhr auf – und liest ein Buch pro Woche. Sein Papa Scott war ein echter NHL-Haudegen. Auch der Neo-Adler schnupperte in die beste Liga der Welt hinein. Jetzt will er in Villach aufgeigen.