„Horror!“ ÖFB-Legionär nach Roter Karte enttäuscht

Friedl fiel zuletzt mit Kritik auf

Zwar musste Bremen rund 30 Minuten in Unterzahl bestehen, allerdings gelang dennoch der 2:1-Siegtreffer. „Riesenlob an die Mannschaft! Was sie in Unterzahl geschafft haben, das war Wahnsinn“, lobte Friedl die „Monster-Mentalität“ seiner Teamkollegen.