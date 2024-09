40 Jahre währendes Drama endete in Katastrophe

„Sylvana war so ein aufgewecktes und gescheites Mädchen gewesen. Bis zum Zeckenbiss“ – in der Siedlung am Rande von Perg in Oberösterreich, wo eine dreiköpfige Familie tot im Haus gefunden wurde, glaubt man zu wissen, warum der 83-jährige Johann H. seine Frau Brigitta (75) und sich getötet hatte. Es war das Ende eines rund 40 Jahre langen Dramas, das mit einem Ungarnurlaub begonnen hatte.