„Dann wird Eileen nur sehr schwer zu halten sein“

Bei Acorado arbeiten wir auch mit Handballern, Reiterinnen oder Motorsportlern zusammen. Als aber Lea Schüller als erste Fußballerin zu mir gekommen ist, hat sich der Fokus der Agentur zu wandeln begonnen, mit dem Ziel eine der stärksten Adressen im Frauenfußball zu sein. Was diesen Sport für mich so einzigartig macht, ist die Bodenständigkeit und Fan-Nähe der Spielerinnen. Da sind auch bei Partien der deutschen Nationalmannschaft eine halbe Stunde nach Abpfiff die Mädels noch im Stadion, um Autogramme zu geben, Fotos zu machen. Auf den Rängen sitzen viele Familien, du hast einen hohen Frauenanteil und eine wirklich positive Stimmung. Das hat mich vom ersten Tag an so begeistert, dass ich heute froh bin, ein ganz kleiner Teil dieser Karrieren zu sein. Das berührt mich und ist meine Motivation und Leidenschaft, warum ich jedes Wochenende unterwegs bin in den Fußballstadien, um die Spielerinnen zu besuchen, das ist meine positive Verrücktheit. Ich bin da sehr dankbar, dass meine Familie dieses – sagen wir – professionelle Hobby teilt.