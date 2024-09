„Extrem stolz“: ÖFB-U20-Frauen treten Heimreise an

Achtelfinale bei der WM-Premiere eines österreichischen Frauen-Fußball-Teams: Die U20-WM in Kolumbien wird als erfolgreiche in die ÖFB-Geschichte eingehen. Daran kann auch die 2:5-Niederlage gegen Nordkorea am Donnerstag in Medellin nichts ändern. Für Valentina Mädl und Co. wird es allerdings sicher noch Tage dauern, bis die Enttäuschung über den verpassten Viertelfinaleinzug verflogen ist. Nach einer letzten Nacht in Südamerika war am Freitag bereits die Heimreise geplant.