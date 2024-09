Die Champions der Zukunft beweisen Weitblick

Vernetzen und gestärkt in die Zukunft gehen

„Inspirierende Gespräche in inspirierender Umgebung, beim Sport, in ungezwungener Atmosphäre. Dafür schaffen wir mit dem Zukunftsforum Ramsau den nötigen Rahmen. Branchenübergreifend, undogmatisch, mit sportlichen Rahmenprogramm“, so Michaela Stadler und Anton Schutti von der ARGE Zukunftsforum Ramsau.