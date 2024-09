„Nicht jeder neue Legionär ist etwas Böses“

Vorletzter in der Tabelle, nach fünf Runden bereits 13 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Ried – keine Frage, Zweitligist St. Pölten legte einen brutalen Fehlstart hin. Dennoch wirkt Geschäftsführer Matthias Gebauer vor dem Derby am Freitag daheim gegen die Admira ziemlich entspannt: „Ich bin noch immer froh, hier zu sein. Weil wir als Verein das Potenzial haben, etwas aufzubauen. Ich denke, da wird noch was richtig Lässiges entstehen.“