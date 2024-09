Gute News vom Wettergott vor dem Tennis-Highlight

„Wir hoffen auf trockenes Wetter und gute Spiele“, so Ersatz-Kapitän Alex Peya, der den erkrankten Jürgen Melzer vertritt. Jurij Rodionov eröffnet als Nummer eins gegen Yanki Erel. „Wir haben eine gute Chemie in der Mannschaft. Ich hoffe, wir bringen das auch auf den Platz“, sagt Rodionov , der Montag im Challenger-Endspiel von Chassis (Fra) gestanden war. „Besonders vor dem Davis Cup tut es gut, in einem Finale zu stehen.“