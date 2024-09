Weiter Tauziehen um VAMED-Anteile

Mehr Transparenz gewünscht

Er wundert sich über Fürsts Aussage, dass der Verkauf Ende September über die Bühne gehen soll. Im Gesellschaftsvertrag sei hingegen festgehalten, dass in Notariatsaktform ein Erwerb der VAMED-Anteile anzubieten ist. „Die Stiftung hätte einen Monat Zeit, dieses Angebot anzunehmen, danach verfällt dieses Übernahmerecht“, erklärt Fazekas. Er drängt auf mehr Transparenz in dieser Causa. „Wir wollen genau wissen, was Fürst wusste und welche Schritte er bisher gesetzt hat“, sagt der ÖVP-Landesgeschäftsführer.