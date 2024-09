Wahlkampf, Pflege und Ausverkauf der Heimat

„Burgenland manchen Politikern nicht gut genug“

Seine Nachfolgerin als SPÖ-Landesgeschäftsführer, Jasmin Puchwein, richtet harte Worte an die FPÖ. „Alexander Petschnig und Norbert Hofer zielen bei der Nationalratswahl in erster Linie auf Ämter in Wien ab. Wenn sie ihre Wunschposten nicht bekommen, ist das Burgenland gut genug, also ein Notnagel.“ Puchweins harsche Kritik bezieht sich auf Infos, die in der FPÖ die Runde machen. Sie ist auf Reaktionen gespannt.