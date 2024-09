Der Zauber vom ersten Mal beim Theaterfestival

Festival-Flair liegt in Abtenau in der Luft: 15 Gruppen werden erwartet. Die vier Bühnen Theater, Heimatmuseum, Klosterhof und Pfarrzentrum sind vorbereitet. Überall packen ehrenamtlich helfende Hände an: Vom Beleuchter bis zum Saalpersonal. „Sie nehmen sich Urlaub. Ohne so viel freiwilliges Engagement wäre das wunderbare Festival nicht möglich“, dankt Veronika Pernthaner-Maeke, Intendantin und Geschäftsführerin des Amateurtheaterverbandes.