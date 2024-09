Neue Ski-Saison: Täglich anderer Preis für Ticket

Preis richtet sich nach Nachfrage

Der täglich neu berechnete Preis steigt tendenziell an, je näher der Skitag rückt oder je höher die Nachfrage ist. Besonders attraktiv sollen die variablen Preise außerhalb der Hauptsaison ausfallen. Damit sollen in der Nebensaison mehr Gäste in die Region gelockt werden. Eine Online-Buchungsplattform ermöglicht den Kauf der Tickets bequem von daheim aus.