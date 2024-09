Wegen „Baby-Ultras“ stand Spiel vor dem Abbruch

„Wir haben mit den Peggauern eine Rechnung offen“, meinte Übelbach-Obmann Alexander Weber in der Unterliga Mitte doch etwas angriffslustig. „Das letzte Duell haben sie ja gewonnen!“ Jetzt wolle man Revanche. „Im Übelbachtal, wo eine Vielzahl an Vereinen daheim ist, ist Peggau gegen Übelbach das Derby mit der längsten Geschichte. Wir laufen hier den Nachbarn immer wieder über den Weg, vor so einem Duell häkelt man sich dann auch ein bisserl.“ Dass auch der Fan-Nachwuchs das Derby ernst nimmt, sah man am Fan-Bus, der sich nach Peggau aufmachte. Voll besetzt mit den „Übelbach Ultras“, die gerade einmal zwischen neun und zwölf Jahre alt sind.