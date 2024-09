Wahlkampf im Landtag: Wohnen und Geschäftsordnung

Landes-Vize Gaby Schaunig, die federführend die neue Wohnbeihilfe in der Regierung gestaltet hat. Sie verweist auf die Maßnahmen, die von der Regierung in den vergangenen Jahren schon die Mieten in Kärnten gedrosselt hätten. 2017 gab es ein Mietkostensenkungsgesetz. Mit 5,30 Euro pro Quadratmeter liege Kärnten deutlich unter dem Österreichschnitt von 7 Euro. Sie verweist auf die Fokussierung bei der neuen Wohnbeihilfe auf die Betriebskosten – so wird auch bedürftigen Eigenheimbesitzern geholfen. Sie dankt auch allen Fraktionen für das Interesse und die Zusammenarbeit dabei.