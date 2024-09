Stallorder-Klausel im Vertrag von Oscar Piastri?

Dass McLaren seine Fahrer nach eigenem Ermessen fahren lässt, stößt unter Fans und Medien auf gemischte Gefühle. Wäre Piastri etwa in Monza nicht in der ersten Kurve an Lando Norris vorbeigezogen und hätte er ihn vielleicht sogar noch Charles Leclerc vom Hals gehalten, wäre es durchaus möglich gewesen, dass der Engländer Italien mit 25 Punkten im Gepäck verlässt. So waren es am Ende „nur“ 15 – in Hinblick auf die Weltmeisterschaft nicht irrelevant ...