Brucknerfest: Kunst und Lügen vertragen sich nicht

In Linz ist am Sonntag das Internationale Brucknerfest offiziell eröffnet worden. Der Festakt stand im Schatten der Brucknerhaus-Affäre. Landeshauptmann Thomas Stelzer rief zu einem Neustart in der Zusammenarbeit zwischen Land und Stadt auf. Festrednerin Lisz Hirn widmete sich ebenso wie Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka der Bedeutung der Kunst für die Demokratie.