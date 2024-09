Lisz Hirn: „Wir Menschen überschätzen uns“

„Krone“: Sie betreiben in Wien eine philosophische Praxis. Was ist Ihr Alltagsgeschäft?

Lisz Hirn: Neben dem Schreiben und Unterrichten habe ich seit jeher Projekte im In- und Ausland gemacht, die soziale Problematiken angehen. Um solche Abenteuer durchzuziehen, muss man zumindest mit einem Bein am Boden bleiben. Aber es sind genau die Herausforderungen, die ich liebe!