Prozess um Mordversuch im zweiten Anlauf vertagt

Im Prozess gegen eine 32-Jährige in Ried, der Mordversuch an ihrem Ehemann zur Last gelegt wird, hat am Freitag die Tochter der beiden ausgesagt. Die Angeklagte leugnet die Tat und beschuldigt die 13-Jährige. Diese sagte zu den Vorwürfen ihrer Mutter: „Was soll ich dazu sagen? Ich war‘s nicht.“ Die Gerichtspsychiaterin bescheinigte der Mutter emotionale Instabilität und eine histrionische Störung, aber sie wisse, was richtig und was falsch sei. Zu Mittag wurde vertagt.