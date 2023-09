Mordversuch: 14 Jahre Haft für vierfache Mutter

Nun lief die Wiederholung mit anderen Richtern und Geschworenen. Aber die Strategien blieben gleich: Die Anklägerin warf der Tschechin vor, am 2. August des Vorjahres mit einem Cuttermesser in Tötungsabsicht über den Hals ihres Ehemanns gefahren zu sein und ihm einen 18 Zentimeter Schnitt zugefügt zu haben. Eine Notoperation rettete den 40-Jährigen. Gutachterin Adelheid Kastner attestierte der vierfachen Mutter einen „kreativen Umgang mit der Wahrheit“, sie sei eine notorische Lügnerin und würde mit jedem, mit dem sie zusammenlebe, über kurz oder lang in Konflikt geraten.