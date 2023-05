Urteil der Geschworenen ausgehebelt: Wie geht das?

So etwas kommt nur ganz selten vor: Die drei Richter setzten bei einem Mordprozess in Ried im Innkreis (OÖ) das Urteil der Geschwornen aus - es wäre ein Freispruch gewesen. Jetzt gibt es eine zweite Runde. Verteidiger Andreas Mauhart freut sich über den Erfolg, kritisiert aber, dass seine Mandantin weiterhin in U-Haft sitzen muss.