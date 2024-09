Was Politiker von der Hirnforschung lernen können

Wer noch unschlüssig bei seiner Wahlentscheidung ist, dem könnte die Hirnforschung bei der Entscheidungsfindung behilflich sein. Und zwar ausgehend von der Frage: Welche Partei bzw. welcher Spitzenkandidat macht am ehesten eine Politik mit Hirn? Hans-Otto Thomashoff, ein deutscher Psychiater, Psychoanalytiker, Sachbuchautor und Kunsthistoriker, war jüngst anlässlich der AK-Vortragsreihe „Wissen fürs Leben“ im Ländle zu Gast und nahm sich der Frage an, was Politiker alles behirnen sollten, um die Wähler glücklich zu machen.