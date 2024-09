„Ich buche morgen die Flüge zur WM 2026!“

Erstmals eine Frau als Moderatorin bei einem Länderspiel

Fast still und heimlich hat sich der ORF ein neues „Outfit“ bei seiner Berichterstattung rund ums Team verpasst. Mit Verjüngung und Frauen-Power reagiert man auf die ServusTV-Erfolge bei der EM. Von den „üblichen Verdächtigen“ wie Rainer Pariasek (ist dann am Montag in Norwegen dabei) oder Oliver Polzer ist in Slowenien nichts zu sehen. Stattdessen mischt erstmals Daniel Warmuth und Ex-Teamkicker Michael Liendl als Kommentatoren-Duo an vorderster Front mit.