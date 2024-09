NFL-Wahnsinn! Chiefs besiegen Ravens zum Auftakt

Super-Bowl-Champion Kansas City hat sich im Kracher-Spiel zum Auftakt der neuen NFL-Saison gegen die Baltimore Ravens schon wieder in Form präsentiert. In einer durchaus engen Partie setzten sich die Chiefs am Ende mit 27:20 durch. Dabei mussten sie gegen kämpferische Ravens allerdings bis zur letzten Sekunde um den Auftaktsieg bangen. Doch dann entschieden Millimeter.