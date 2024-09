Rosberg kritisiert: Kimi hat‘s „voll übertrieben“

„Bis dahin war er schnell. Lewis Hamilton war gleichzeitig auf der Strecke unterwegs. Das war schon okay. Aber das ist natürlich super ungünstig“, analysierte der Weltmeister von 2016. Antonelli war am Freitag beeindruckend schnell ins erste Monza-Training gestartet, legte gleich mit der ersten Bestzeit los. Lange dauerte das Vergnügen allerdings nicht, nach ein paar Minuten lenkte der junge Italiener in Kurve 11 zu stark ein, wodurch er die Kontrolle über den Mercedes-Boliden verlor. Nachdem sich der Wagen zu drehen begann, fand er im Reifenstapel Halt.