Trennungen: Wie gehen Sie damit um?

Wir alle wünschen uns natürlich, dass unsere Beziehungen lebenslang halten. Doch realistisch ist das leider in den wenigsten Fällen. Die meisten Menschen müssen in ihrem Leben mindestens einmal, häufig aber auch mehrmals mit einer Trennung von ihrem Partner oder ihrer Partnerin fertigwerden. Wie verarbeiten Sie Trennungen und welche Tipps haben Sie für andere in dieser schwierigen Phase?