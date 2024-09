ÖSV-Abfahrer feiern bereits den ersten Saisonsieg

Die Abfahrt hat noch Zeit

Ob der Sieg in La Parva kurzfristig groß etwas an den Abfahrtsambitionen des Bregenzerwälders ändern wird, ist aber zu bezweifeln. „Im Riesentorlauf habe ich im Weltcup jetzt drei gute Rennen gemacht. Da hoffe ich schon, dass ich noch viel mehr erfahren kann. Und auch im Super-G bin ich jetzt zwar in den Top-30, aber es geht so schnell und du fliegst da wieder raus. Darum will ich mich auch dort zuerst so etablieren, dass ich um Podestplätze fahren kann. Jetzt bin ich 23. Wenn ich dann mit 28, 29 Jahren einmal in Richtung Abfahrt gehen sollte, reicht das für mich auch noch. Und sollte es gar nicht der Fall sein, ist es gar nicht der Fall“, sagte er der „Krone“ im Juli.