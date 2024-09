„Extreme werden mehr – wir müssen mit ihnen leben“

Prozesse werden in Krisenzeiten vereinfacht

Eine Komplettsperre der Schleuse Jochenstein, weil Sand ausgebaggert werden musste, war das Tüpfelchen auf dem i. „In Engelhartszell lagen 15 Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig. Das war eine totale Ausnahmesituation“, so Riffert. Die Lehren daraus? „Wir vereinfachen für Krisenzeiten die Prozesse. Jeder, auch die Reedereien, schwimmt in solchen Phasen am letzten Zacken.“