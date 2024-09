„Concord“ nach nur zwei Wochen vom Markt genommen

„Obwohl viele Aspekte des Spiels bei den Spielern gut ankamen“, so Sony am Dienstag in einem offiziellen Blogeintrag, „mussten wir auch feststellen, dass andere Aspekte des Spiels und unseres ersten Starts nicht so gut ankamen, wie wir es uns vorgestellt hatten. Daher haben wir uns entschieden, das Spiel ab dem 6. September 2024 offline zu nehmen und Optionen zu prüfen, darunter auch solche, mit denen wir unsere Spieler besser erreichen“.