Umfrage: Veraltetes Bild von HIV-Betroffenen

„In der Behandlung der HIV-Infektion wurden in den vergangenen Jahren bedeutende Fortschritte erzielt, die Hoffnung und Perspektiven auf eine bessere Zukunft bieten“, so Mag. Andrea Brunner, Geschäftsführerin der „Aids Hilfe Wien“ auf einer Pressekonferenz zum Tag der sexuellen Gesundheit am 4. September. Das Problem: Weiterhin herrschen allerdings Diskriminierung und Stigmatisierung vor.