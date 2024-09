„Historisch!“ Rekordvertrag für NHL-Star Draisaitl

Bisher hatte diesen Status Auston Matthews inne, der bei den Toronto Maple Leafs 13,25 Mio. Dollar pro Saison kassiert. Draisaitl erhält von 2025 bis 2033 nun in Summe 112 Mio. Dollar von seinem Club. „Es war für mich von Anfang an klar, dass ich gerne in Edmonton bleiben würde“, sagte Draisaitl. Dabei hat er mit den Oilers bisher noch nie den Stanley Cup gewonnen. In diesem Jahr scheiterte der Club im NHL-Finale an den Florida Panthers.